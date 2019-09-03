0553 313 94 23

YPG'deki Fransızlardan korkan Fransa, MİT ile iş birliği yaptı

Terör örgütü YPG/PKK saflarındaki Fransız aşırı solcu militanların ülkeye gelerek saldırı düzenlemesinden endişe eden Fransa, teröristleri takibe aldı. 100 civarında teröristi takibe alan Fransa, MİT ile de iş birliği yapıyor.

03 Eylül 2019 Salı 07:58
YPG'deki Fransızlardan korkan Fransa, MİT ile iş birliği yaptı

Fransız istihbaratının, Suriye'de YPG/PKK saflarında yer alan Fransız aşırı solcu militanların ülkede saldırı düzenlenmesinden endişe ederek, bu teröristleri yakın takibe aldığı ifade edildi.

Fransa'daki Mediapart internet sitesinde yer alan haberde, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarındaki Fransız aşırı solcu militanların Fransa'ya geldiği ve istihbarat birimlerinin de bu kişilerin saldırı düzenlenmesinden endişe duyduğu belirtildi.

100 civarında militan takip ediliyor

Fransız istihbaratının ülkenin güvenliği için tehdit olarak gördüğü militanları yakın takibe aldığı ifade edilen haberde, istihbarat kaynaklarının endişesinin ise Fransız militanların saldırı düzenleyebilecek şekilde eğitim almalarından kaynaklandığı aktarıldı.

Haberde istihbaratın, geçen yıl nisan ayında Notre Dame des Landes'da jandarmaya ait bir helikoptere ateş açan kişinin YPG/PKK saflarında yer alan ve Fransa'ya gelen aşırı solcu bir militan olmasından şüphelendiği belirtildi.

Söz konusu militanların Fransa'nın sembol yerlerini hedef aldığının öne sürüldüğü haberde, istihbarat birimlerinin ise 100 civarında militanı takip ettiği bildirildi.

Haberde, çok sayıda Fransız vatandaşının Suriye'de YPG/PKK saflarındayken öldüğü, bazılarının ise Kolombiya'ya giderek oradaki terörist gruplara katıldığı ve terör saldırıları düzenlediği ifade edidi.

Fransız istihbaratından MİT ile iş birliği

Fransız istihbaratının Suriye'den gelen militanların tespit edilmesi ve yakalanması için Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile iş birliği yaptığının vurgulandığı haberde, bu sayede Fransız istihbaratının bu teröristleri Fransa'ya geldiklerinde yakaladığı belirtildi.

Haberde, MİT'in, bu militanların Skype programından yaptığı konuşmaları Paris'e ilettiğinin de altı çizildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 07:58
  1. YPG/PKK
  2. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)
  3. Notre Dame des Landes

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuşadalı ünlü caz müzisyeni Muvaffak Falay 89 yaşında
    1. Kuşadalı ünlü caz müzisyeni Muvaffak..
    2. KYK burs başvuruları ne zaman..
    3. ABD'de ölü sayısı yükseldi
    4. Başkentte tır devrildi: 1 yaralı
    5. Başkent’te yolcu otobüsü, devrilen..
    6. YPG'deki Fransızlardan korkan Fransa,..
    7. İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha!..
    8. 03.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    9. İstanbul'da motosikletle otomobil..
    10. Narkotikten İstanbul'da şafak operasyonu
    11. Kaliforniya'daki tekne yangınında ölü..
    12. Bursa ve İstanbul'da uyuşturucu..
    13. Fatih’te motosiklet ile otomobil..
    14. Bursa’da 500 polisle şafak vakti dev..
    15. İstanbul güne narkotik operasyonu ile..
    16. İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
    17. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimi..
    18. Mali'de bina çöktü: 15 ölü
    19. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    20. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    21. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    22. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    23. İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
    24. İzmir'de devrilen traktörün altında..
    25. Fatih’te çıkan kavgada 18 yaşındaki..
    26. İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1..
    27. Fransız istihbaratı YPG/PKK'lı..
    28. Kaş ve Erdek'teki orman yangınları..
    29. Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ..
    30. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    Abdullah Gül'ün 30 Ağustos'taki akıbeti merak konusu oldu
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor
    Kulislerden bomba sesler! Başkan Erdoğan radikal değişikler için güçlü sinyaller veriyor

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    Alçaklıkta yarışan Odatv'yi kudurtan etkinlik! Çocuklara namaz sevdiren Müslümanları terörist ilan etti
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi
    İsrail-Lübnan gerilimi tırmanıyor! Açıklamalar peş peşe geldi