YPG, Macron için sivilleri vurdu
Fransa’da Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içeren karikatürün binaların cephelerine asılmasının ardından, Suriye’de halk Fransa’yı protesto etmek için çeşitli bölgelerde gösteriler düzenledi.
Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalinde bulunan Deyrizor’da sokaklara inen halk, Fransız askerlerinin ülkeyi terk etmesi çağrısında bulundu. Bölgede yer alan okullardaki öğretmen ve öğrenciler de okullarda gösteriler düzenledi.
Deyrizor’un doğu kırsalında yer alan Garanic köyünde ise YPG tarafından uzun namlulu silahlarla göstericilere ateş açıldı. Fransa ve Macron’un korumacılığına soyunan teröristlerin açtığı ateşte birisinin durumu ağır, 4 sivil yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri devam ediyor.
Peygambere hakaretten geri durmayacaklarını açıklayan Macron’un, Suriye’de YPG’ye verdiği destek herkesçe biliniyor.