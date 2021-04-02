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Dünya YPG, akaryakıtı kesti, Suriye’de hayat durdu
Dünya

YPG, akaryakıtı kesti, Suriye’de hayat durdu

Terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki sahalardan petrol sevkiyatını 2 hafta önce durdurmasının ardından Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde derinleşen akaryakıt krizi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 15:20:00 -
YPG, akaryakıtı kesti, Suriye’de hayat durdu

Rejimin kontrolündeki bölgelerde devam eden akaryakıt krizi nedeniyle kalabalık kentlerdeki toplu taşıma ve şehirler arası ulaşım durma noktasına geldi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, başkent Şam, Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus gibi kalabalık illerdeki benzin ve mazot kıtlığı nedeniyle pek çok ulaşım aracı hizmet dışı kaldı.

Kentlerdeki toplu taşıma sisteminin durma noktasına gelmesi sonucu okula veya işe gitmek isteyenler, otobüs ve dolmuş durakları önünde saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

ARAÇLAR BENZİN KUYRUĞUNDA

Araç sahiplerinin ise akaryakıt istasyonları önündeki bekleyişi sürüyor, çünkü kendileri için belirlenen kotadaki yakıtı bile alamıyorlar. Rejim medyasında çıkan haberlere göre, kriz karşısında çaresiz kalan Esed rejimi, Halep, Şam ve Tartus gibi illerde taksi ücretlerini iki katına çıkarırken, dolmuş ücretlerine da zam yaptı. Ancak rejimin bu adımı da sorunun çözümünde yeterli olmadı.

Halepli bir sivil, “Kardeşimle Şam’dan memleketim Halep’e dönmek istedik. Ancak Şam’daki otogara gittiğimizde çoğu firma, mazot kıtlığından dolayı seferlerini iptal ettiklerini söyledi” dedi ve ulaşımın bile karaborsaya dönüştüğünü belirtti.

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