0553 313 94 23

YPG, ABD'nin verdiği füzeyle ÖSO’ya saldırdı!

ABD’nin desteklediği terör örgütü YPK/PKK’ militanları, Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Kelcibrin köyündeki muhalifleri, ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle hedef aldı. Saldırı sonucu iki ÖSO mensubu hayatını kaybetti

11 Ocak 2019 Cuma 08:48
YPG, ABD'nin verdiği füzeyle ÖSO’ya saldırdı!

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği Tel Rıfat bölgesinden ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki bölgeye saldırı gerçekleştirdi. Muhaliflerin aracına isabet eden füze saldırısı sonucu ÖSO’ya mensup iki kişi hayatını kaybetti.

Önceki gün de ÖSO'yu hedef aldı

AA'da yer alan habere göre Halep ilinin kuzeyindeki Tel Rıfat bölgesini işgal eden YPG/PKK’lı teröristler, sabah erken saatlerde Azez ilçesine bağlı Kelcibrin köyündeki cephe hattında devriye yapan ÖSO aracını ABD yapımı anti-tank TOW füzesiyle hedef aldı. Saldırıda askeri araç kullanılmaz hale gelirken iki ÖSO mensubu hayatını kaybetti. YPG/PKK önceki gün de aynı bölgede muhaliflerin aracını hedef almıştı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 08:48
  1. Ordu
  2. abd
  3. terör örgütü
  4. PYD
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 50 gözaltı kararı
    1. FETÖ'nün TSK yapılanması..
    2. 65 yaş aylığı 2019 ne kadar oldu?
    3. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    4. YPG, ABD'nin verdiği füzeyle ÖSO’ya..
    5. Kara yollarında durum
    6. “Donarak ölmek üzereyiz, yardım edin”
    7. Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY..
    8. Deniz Sağdıç’ın Tenim Denim Projesi..
    9. Son dakika İDO iptal seferler 11 Ocak..
    10. Bursa'da tarihi balıkçı dükkanında..
    11. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine..
    12. Dev Operasyon! Çok sayıda muvazzaf..
    13. Uyuşturucu çetesinin lideri bakın kim..
    14. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    15. Büyükelçi Karlov suikastı davasında..
    16. Adana merkezli 20 ilde FETÖ/PDY'ye..
    17. Banka kartları ve kredi kartlarında..
    18. İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine..
    19. "Hükümetin etkisini kırmak maksadıyla..
    20. 65 yaş ve engelli aylıklarına zam geldi
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Sapkınlık eğitiminden elini çekmiyor
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Tunuslu eski bakandan flaş açıklama! 'Türkiye konu olduğunda kıyamet kopuyor'
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    Ehliyet sınavında yeni dönem başlıyor! Devrim gibi uygulama
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...
    TSK en büyüğüne hazırlanıyor! Titreyecekler...

    Günün Karikatürü

    11 Ocak 2019
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    Genç kadının ifadesi ortaya çıktı! O doktor serbest...
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu
    FETÖ'den aranan ünlü iş adam teslim oldu