Öğrenci olarak geldiği okulda öğretmenlik yapmanın gururunu yaşadığını ifade eden Mustafa Alkan, "Vehbi Dai İlkokulu'nda öğretmenlik yapıyorum. Mesleğimin 21. yılı. İlkokula 1989 yılında kayıt yaptırdım. 1994'te mezun oldum ve 2011'de burada göreve başladım. Çok güzel bir duygu. Gerçekten buraya öğrenci olarak geldik, şimdi öğretmenlik yapıyoruz. Bize katkı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Biz de aynı katkıyı çocuklarımıza, öğrencilerimize sağlamaya çalışıyoruz. Öğretmenlik açıkçası bir yaşam tarzı. Birilerine bir şey katmak, bir eğitim vermek. Küçük çocukları sıfırdan alıp yeni yoğrulacak bir hamur gibi yoğurmak, büyütmek, geliştirmek ve ileride bir yerlere geldiğini görmek insana gerçekten mutluluk veriyor. Çok özel bir duygu. Yani anlatmakta zorlanıyoruz gerçekten" dedi. İlk görev yerine ilişkin de konuşan Alkan, ilk yıllarında bedensel engelinden dolayı zorlandığını aktararak, "İlk göreve başladığım okul bir dağ köyündeydi. Özellikle şartları zorluydu. Okula gidip gelmek biraz sorun oluyordu. Köy okulunda lojman da biraz sıkıntılıydı. O konuda birazcık zorlandım. Bir de göreve ilk başlama esnasında tek öğretmen olarak bir okula gittiğiniz zaman ister istemez acemilik çekiyorsunuz. Ama fiziksel olarak gerçekten dağ köyü benim için zor oluyordu" ifadelerini kullandı. Görev yaptığı okulda fiziki şartlar açısından herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Alkan, "Genel olarak idaremiz fiziki şartlarda bana yardımcı oluyor. Asansörümüz var mesela, sınıfa çıkarken asansörü kullanabiliyorum. Sınıfta genel olarak pek bir sorun yaşamıyoruz. Öğrencilerimizle iletişimimiz iyi, materyallere ulaşımımız kolay. Akıllı tahtalar çok büyük kolaylık sağladı. Yani emeği geçenlere teşekkürler. Burada kendim ilkokulu okudum dedim ya ilk başta. Bu benim için büyük bir deneyim. Çünkü bu sosyal çevrenin, bu ortamın sosyoekonomik durumunu biliyorum. Öğrencilerin durumunu biliyorum. Bundan dolayı empati kurmakta hiç zorlanmıyorum. Yani çok bir sorun yaşamıyoruz" diye konuştu.