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Ekonomi
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İstanbul’da Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

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IHA Giriş Tarihi:

İstanbul’da Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 yılının ekim ayında fiyatı en fazla yükselen ve gerileyen ürünleri duyurdu. İstanbul’da sebze fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, salatalık yüzde 50,71’lik zamla ayın zam şampiyonu oldu. Limon ise yüzde 26,21’lik düşüşle fiyatı en çok gerileyen ürün olarak kayıtlara geçti.

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Foto - İstanbul’da Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçtiğimiz 2026 Ekim ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 231 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 29 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

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Foto - İstanbul’da Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Ekim ayında salatalık fiyatı yüzde 50,71 arttı 2026 Ekim ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan salatalık fiyatı yüzde 50,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan domates yüzde 36,98, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan test kitapları yüzde 27,35, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan sivri biber yüzde 27,15, çarliston biber yüzde 26, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan kadın etek yüzde 25,67, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan edebi kitaplar yüzde 23,32, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan erkek kazak yüzde 23,26, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kabak yüzde 22,55, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan kadın gömlek yüzde 22,30, kadın kaban yüzde 22,05, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan dolmalık biber yüzde 21,31, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan erkek bot yüzde 19,04, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan kadın pantolon yüzde 18,53, erkek ceket yüzde 17,25, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan LPG (otogaz) yüzde 17,19 oldu.

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Foto - İstanbul’da Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Ekim ayında limon fiyatı yüzde 26,21 ucuzladı 2026 Ekim ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan limon fiyatı yüzde 26,21 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

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Foto - İstanbul’da Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan fındık içi yüzde 9,92, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan araç kiralama ücreti (günlük) yüzde 8,95, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan elma yüzde 8,50, üzüm yüzde 7,65, kuru soğan yüzde 4,97, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan altın mücevherat yüzde 4,60, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 3,60, konut harcamaları grubunda yer alan badana ve boya malzemeleri yüzde 2,84, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan sarımsak yüzde 2,55, taze fasulye yüzde 2,09, havuç yüzde 2,01, yeşil soğan yüzde 1,31, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan ıslak havlu/mendil yüzde 0,93, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kavurma yüzde 0,76, fındık ezmesi yüzde 0,34 oldu.

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