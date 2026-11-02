İstanbul’da Ekim ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu

Ekim ayında salatalık fiyatı yüzde 50,71 arttı 2026 Ekim ayında gıda ve alkolsüz içecekler harcama grubunda yer alan salatalık fiyatı yüzde 50,71 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan domates yüzde 36,98, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan test kitapları yüzde 27,35, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan sivri biber yüzde 27,15, çarliston biber yüzde 26, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan kadın etek yüzde 25,67, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yer alan edebi kitaplar yüzde 23,32, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan erkek kazak yüzde 23,26, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kabak yüzde 22,55, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan kadın gömlek yüzde 22,30, kadın kaban yüzde 22,05, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan dolmalık biber yüzde 21,31, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan erkek bot yüzde 19,04, giyim ve ayakkabı grubunda yer alan kadın pantolon yüzde 18,53, erkek ceket yüzde 17,25, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan LPG (otogaz) yüzde 17,19 oldu.