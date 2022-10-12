Yozlaşan Türkiye'de her gün yeni bir rezillik! İş görüşmesine gittiği otelden düşerek ölen Gamze Açar’ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi 17 yaşındaki Gamze Açar, iş görüşmesi için gittiği bir otelin 5. katından düşerek hayatını kaybetmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında 5 sanık hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından dava açılmıştı.

Açar’ın şüpheli ölümüyle ilgili Rıza Doğan, Mustafa Emre Demiral, Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen hakkında iştirak halinde gerçekleştirdikleri ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘Kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 63 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar hakkında cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral‘ın ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 21’er yıla kadar, ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan ise 42’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan ve Emre Eker için ise ‘Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 21’er yıla kadar, ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan ise 42’şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Savcı, tutuksuz sanık Hüseyin Emre Gürgen‘in tüm suçlardan beraatını, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedilmesini talep etti.

2 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Açar’ın vücudunda oluşan kırık, ekimoz ve morlukların düşme öncesine mi ait olduğu, öncesine ait ise ne kadar süre öncesine ait olduğu ve Açar’ın kendisinin mi atladığı, başkası tarafından mı atıldığı ya da kaza sonucu mu düştüğü yönünde tespit talebi üzerine hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, “Kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimlerin tamamının olay yeri inceleme raporunda özellikleri kayıtlı yerden yüksekten düşme ile oluşmasının mümkün olduğu, yüksekten düşme eyleminin kişinin kendi iradesi ile mi, bir başkası ya da başkalarının etkisi ile mi ya da kazayla mı meydana geldiği, düşme eyleminden kısa bir süre önce ayrı bir travmaya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı oy birliğiyle mütalaa olunur” denildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Rıza Doğan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıla kadar hapis, Mustafa Emre Demiral hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen ise tüm suçlamalardan beraat etti.