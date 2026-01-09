Yozgat’ta zincirleme kaza: Kavşak savaş alanına döndü, 7 yaralı var!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde trafik kazası hareketliliği yaşandı. Edinilen bilgilere göre olay, Sanayi Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi.

Ü.S. yönetimindeki 66 DU 112 plakalı ambulans ile A.L. ve M.Ö. kontrolündeki, plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil kavşak noktasında çarpıştı.

Üç aracın birbirine girdiği kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

KAVŞAKTA CAN PAZARI: EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbarın alınmasıyla birlikte olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan toplam 7 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından diğer ambulanslarla çevredeki hastanelere taşınarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü sağladı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Kaza sonrası araçlarda büyük çapta maddi hasar oluşurken, hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yetkililer, ambulansın görev başında olup olmadığı ve kazanın oluş nedenine ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattı.