Yozgat'ta yüzlerce angut kuşunun gölet üzerindeki toplu uçuşu dronla görüntülendi

Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Çakırhacılı köyündeki iki gölet, her yıl yüzlerce angut kuşunu ağırlıyor. Aylarca göletlerde kalan kuşların su üstündeki hareketliliği ile toplu uçuşu, dron kamerasıyla kaydedildi.

Çocukluklarından bu yana angut kuşlarının göletlerde yaşadığını belirten köylüler, kuşlara zarar verilmemesi konusunda hassas davranıyor.

Ördekgiller familyasından olan angut, sulak alanları yaşam alanı olarak seçiyor. Ürkek yapısıyla bilinen tür, tehlike hissettiğinde hızla uzaklaşabiliyor. Eşiyle birlikte hareket ettiği için halk arasında sadakatiyle tanınıyor.

Günlük konuşma dilinde zaman zaman küçümseme ya da hakaret amacıyla kullanılan "angut" kelimesi de aslında bu su kuşunun adı.

"Köyümüzde bu angut kuşlarına hiç kimse dokunmaz"

Çakırhacılı'da yaşayan Mahmut Çetin, kuşların yıllardır köy halkı tarafından korunduğunu, yörede kuşlarla ilgili güçlü bir inanış bulunduğunu söyledi. İstanbul'da çalıştıktan sonra emekli olan ve yazları babasına yardım etmek için köye gelen Çetin, göletlerin eskiden genelde dolduğunu ancak kuraklık nedeniyle artık pek dolmadığını belirtti.

Çetin, "Köyümüzün en büyük özelliği bu angut kuşları yaşıyor gölde. Bunlar, bizim çocukluğumuzdan beri, kimse bunlara dokunmaz. Köyümüzde öyle bir inanış var ki angut kuşları çift olarak yaşıyor, çift olarak büyüyorlar" dedi.

Kuşlara zarar verilmemesinin nesilden nesile aktarılan bir anlayış olduğunu ifade eden Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunların birini öldürdüğün zaman veya ayırdığın zaman bunlar en az yedi yıl, 10 yıl birbirlerini ararlar, eşlerini ararlar. Başka bir eş edinmezler. Onun için köyümüzde bu angut kuşlarına hiç kimse dokunmaz. Avcılar dahil."

"Dışarıdan gelen avcılar bunlara ateş etmişler"

Çetin, son dönemlerde dışarıdan gelen bazı avcıların kuşlara ateş ettiğini, köylülerin de durumu jandarmaya bildirdiğini söyledi: "Dışarıdan gelen avcılar bunlara ateş etmişler, pompalı tüfeklerle falan. Tabii bunu gören komşular jandarmaya haber veriyor. Jandarma geliyor, gerekeni yapıyor."

"Burası bunlara bir üreme merkezi olsa"

Bölgenin angut kuşları için korunaklı bir yaşam alanına dönüştürülmesini isteyen Çetin, dışarıdan müdahale edilmemesi halinde kuşların sayısının artabileceğini ifade etti. Çetin, "Dışarıdan gelenler de dokunmadığı zaman bunlar güzel güzel burada ürerler. Zaten şu anda en az 300, 500 tane çift olarak var. Çok güzel bir şey olur ama tabii bu, yetkililerin yapacağı bir şey. Bizim talebimiz bu aslında" dedi.