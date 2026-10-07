Bandırma’da palamut fiyatları dibi gördü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti
Bandırma’da seyyar balıkçı tezgâhlarında palamut fiyatları düşüşe geçti. İri palamut 100 TL’den, bir küçük boyu ise 75 TL’den satışa sunuluyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bandırma’da seyyar balıkçı tezgâhlarında palamut fiyatları düşüşe geçti. İri palamut 100 TL’den, bir küçük boyu ise 75 TL’den satışa sunuluyor.
Bandırma’da vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı bölgelerde satış yapan seyyar balıkçıların tezgâhlarında palamut, düşen fiyatıyla dikkat çekiyor.
Seyyar balıkçı tezgâhlarında iri palamutların tanesi 100 TL’den, bir küçük boy palamutların ise 75 TL’den satışa sunulduğu görüldü.
Palamut fiyatlarının gerilemesiyle birlikte vatandaşların balığa ilgisinin arttığı görülürken, palamut seyyar balıkçıların tezgâhlarında günün öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.
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