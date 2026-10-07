  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ekim ayında tezgahlarda yerini aldı: Halk arasında 'ölümsüzlük meyvesi' lakabıyla satılıyor! Olağanüstü bir katkı sağlıyor Sabah gazetesi yazarı, Fatma Betül Sayan Kaya ve Hayati Yazıcı’yı yerden yere vurdu: Ailecek ağlıyoruz diyeceğinize cevap verin Yeni Jaguar şaşırttı! 1.015 beygir güç: İşte ezber bozan o tasarım Altın ve döviz alacaklar dikkat! Yeni dönem resmen başladı Bunu yapmayan tazminat hakkını kaybedecek! O sözleri yeniden gündem oldu! Ünlü ismin Boğaz’daki tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı Kadın katiline binlerce 'kadın' takipçi! Bir günde 15 kat büyüdü: Bilim nedenini açıkladı... Türkiye’den çuval çuval aldılar, resmen servet ödediler! O ülke tek başına milyarları gömdü Ihlamurda bolluk bereketi! Fiyatı yıllar sonra düşüşe geçti Fon krizinde 20 milyar ile kaçtığı öne sürülüyordu! Eski bürokratla ilgili dumura uğratan gerçek ortaya çıktı
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Bandırma’da palamut fiyatları dibi gördü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi:

Bandırma’da palamut fiyatları dibi gördü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Bandırma’da seyyar balıkçı tezgâhlarında palamut fiyatları düşüşe geçti. İri palamut 100 TL’den, bir küçük boyu ise 75 TL’den satışa sunuluyor.

#1
Foto - Bandırma’da palamut fiyatları dibi gördü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Bandırma’da vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı bölgelerde satış yapan seyyar balıkçıların tezgâhlarında palamut, düşen fiyatıyla dikkat çekiyor.

#2
Foto - Bandırma’da palamut fiyatları dibi gördü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Seyyar balıkçı tezgâhlarında iri palamutların tanesi 100 TL’den, bir küçük boy palamutların ise 75 TL’den satışa sunulduğu görüldü.

#3
Foto - Bandırma’da palamut fiyatları dibi gördü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Palamut fiyatlarının gerilemesiyle birlikte vatandaşların balığa ilgisinin arttığı görülürken, palamut seyyar balıkçıların tezgâhlarında günün öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.

#4
Foto - Bandırma’da palamut fiyatları dibi gördü! Vatandaşlar tezgahlara akın etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı!
Yerel

Ege Bölgesi'nde 7 dakika arayla peş peşe sarsıntı!

Ege Denizi'nde gece yarısı peş peşe iki deprem meydana geldi. AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremlere ilişkin açık..
Yemen’de vahşet görüntüleri! Teslim olan Husileri zırhlı araçlarla ezdiler
Gündem

Yemen’de vahşet görüntüleri! Teslim olan Husileri zırhlı araçlarla ezdiler

Yemen’de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürerken, Babülmendep Boğazı çevresinden vahşet görüntüleri gelmeye..
Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!
Gündem

Adalet Bakanı Gürlek'ten önemli açıklamalar: 5 kişi fonlardan kazandığı parayı iade etti!

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Editör Masası programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kamu..
Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması
Dünya

Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari yaptığı açıklamasında "Mekke Anlaşması bölge güvenliği açısından umut verici" ifadelerini kullandı...
Hizbullah, İsrail'e ömür biçti
Dünya

Hizbullah, İsrail'e ömür biçti

Hizbullah lideri Kasım yaptığı açıklamasında "Zaman alsa da İsrail, Lübnan'ın güneyinde kalamayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap
Gündem

İsrail’den Mısır’a açık tehdit! Sisi’den jet cevap

Soykırımcı İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Mısır’ın İsrail’e saldırması halinde Sina Yarımadası’nı kaybedebileceğini s..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23