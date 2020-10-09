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Aktüel Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı
Aktüel

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 04:12:42 -
Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 10 yaralı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sivas'a giden Özcan Gökdemir idaresindeki 58 VA 050 plakalı yolcu otobüsü, Yerköy ilçesine bağlı Karaca Ahmetli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada otobüsteki 10 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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