Yozgat'ta varil içerisindeki cesedin kimliği belli oldu Yozgat'ta bulunan erkek cesedinin, bir haftadır kayıp olan Ümit Boyraz'a ait olduğu belirlendi. Cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Yozgat’ta kent merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş varil içerisinde bulunan erkek cesedinin, Adli Tıp Kurumunda kimlik tespiti yapıldı. Cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Ümit Boyraz'a ait olduğu tespit edildi. Polis, cinayet zanlısı oldukları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kabaktepe mevkisinde dün, preslenmiş bir varilde erkek cesedi bulunmuştu.

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