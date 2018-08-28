Yozgat’ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Yozgat-Ankara karayolunun 3. kilometresinde Salih Gül (69) yönetimindeki 66 DC 873 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ile birlikte Hatice Gül (60), Kiraz Gül (37) ve Salih Gül (11) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.