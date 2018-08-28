Yozgat’ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Yozgat’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.28 Ağustos 2018 Salı 08:42
Yozgat-Ankara karayolunun 3. kilometresinde Salih Gül (69) yönetimindeki 66 DC 873 plakalı araç yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada şoför ile birlikte Hatice Gül (60), Kiraz Gül (37) ve Salih Gül (11) yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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