Yozgat’ta okullar tatil mi? Yozgat’ta yüz yüze eğitim bugün var mı? Yozgat son dakika haberler
Yozgat'ta etkili olan kar yağışı sebebiyle, kent beyaza büründü. Yozgat’ta 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Tipi nedeniyle köy yollarında da ulaşım aksadı. Sorgun ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Yozgat Valiliğinden yüz yüze eğitime ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki Yozgat’ta okullar tatil mi? Yozgat’ta yüz yüze eğitim bugün var mı?
Yozgat'ta gece boyunca etkili olan kar ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle yollarda buzlanma oluştu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Yozgat’ta yüz yüze eğitim bugün var mı?
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 26 Mart Cuma günü ara verildiğini, eğitimin uzaktan devam edeceğini bildirdi. Polat, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını belirtti.