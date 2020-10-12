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Aktüel Yozgat'ta öğretmenler orman yangınlarına dikkati çekmek için fidan dikti
Aktüel

Yozgat'ta öğretmenler orman yangınlarına dikkati çekmek için fidan dikti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 16:54:08 -
Yozgat'ta öğretmenler orman yangınlarına dikkati çekmek için fidan dikti

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta öğretmenler, orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla okul bahçelerinde fidanları toprakla buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Hatay'daki orman yangınına dikkati çekmek amacıyla öğretmenlerin fidan dikmesini istemesi üzerine Yozgat'ta öğretmenler, öğrencilerini evlerine uğurladıktan sonra okul bahçelerinde fidan dikti.

Yozgat Agahefendi İlkokulu Müdürü Vehbi Candemir, okulda görev yapan her öğretmenin bir fidan diktiğini söyledi.

Orman yangınlarının kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Candemir, "Böyle olayların tekrar yaşanmamasını diliyoruz. Ormanlar ülkemizin nefesidir. Öğretmenler olarak bizler de doğaya nefes olalım istedik. Okulumuzun bahçesine meyve fidanları diktik. İnşallah seneye de meyvesini yeriz." dedi.


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