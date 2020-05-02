Yozgat'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan bin 70 kişiye 1 milyon 260 bin lira ceza

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan bin 70 kişiye 1 milyon 260 bin 658 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerdeki uygulamalarda, 28 Mart-1 Mayıs'ta 14 kişiye TCK'nin 195, 749 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32, 307 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddelerinden toplam 1 milyon 260 bin 658 lira ceza kesildi.

Ceza kesilenlerden 305'i 65 yaş üstü, 357'si 20 yaş altı kişilerden, 408'i ise sosyal mesafeye uymayanlardan oluştu.

Ayrıca emniyet ve jandarma ekipleri, 117 bin 726 araçta 191 bin 602 vatandaşa Kovid-19 kontrolü yaptı, şüpheli 2 bin 788 kişi hastanelere yönlendirildi.



