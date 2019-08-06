Yozgat'ta koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

İnşaatişçisi Kerim T. (45), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nuray T'nin (43) Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. İşe gitmek için evden çıktığı sırada Kerim T'nin tabancayla vurduğu Nuray T, olay yerinde hayatınıkaybetti

Evin önünden kaçan Kerim T. bir süre sonra aynı silahla Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda canına kıydı. Cenazeler, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.

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