Yozgat'ta koca dehşeti: Eşini öldürüp intihar etti
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.06 Ağustos 2019 Salı 13:31
İnşaatişçisi Kerim T. (45), boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nuray T'nin (43) Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.
İşe gitmek için evden çıktığı sırada Kerim T'nin tabancayla vurduğu Nuray T, olay yerinde hayatınıkaybetti
Evin önünden kaçan Kerim T. bir süre sonra aynı silahla Ahmet Uslu Dutluk Parkı'nda canına kıydı.
Cenazeler, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çiftin 3 çocuğu olduğu öğrenildi.
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