Yozgat’ta kablo hırsızı 2 kişi cezaevine gönderildi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon sonucu R.A.,Y.A. ve C.Y. isimli şahısların, Yozgat’ın Sorgun ilçesi Doğankent Beldesi’nde yer altına döşeli 450 metre telefon ve internet kablosu Sarıkaya ilçesinde ise 2 adet bilgisayar ve telefon kablosu hırsızlığına karıştığı tespit edildi.

Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan operasyonda şüpheliler Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Y isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.A ve Y.A isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.