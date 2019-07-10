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Yozgat’ta HIMSS ve Emram bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Bölgesel HIMSS EMRAM bilgilendirme toplantısının 9.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
Yozgat’ta HIMSS ve Emram bilgilendirme toplantısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından planlanan Bölgesel HIMSS EMRAM bilgilendirme toplantısının 9. su Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü organizesinde Şehir Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.


Çevre illerdeki hastanelerin yöneticilerine, İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ömer Koçak, HIMSS (Sağlık Bilgi ve Yönetim Sistemleri Topluluğu) ve EMRAM (Elektronik Medikal Sağlık Kaydı Adaptasyon Modeli) konusunda eğitim verdi.


Toplantıya Kırşehir, Amasya, Çorum, Samsun, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Aksaray ve Tokat İllerinin sağlık müdürleri, kamu hastaneleri yöneticileri ve HIMSS sorumluları katıldı.



“Teknolojiyi hem çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza sunuyoruz”


Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Mahir Ülgü, teknoloji ve dijital uygulamaların hem sağlık hizmeti sunumu hem de insan hayatının korunmasında en önemli araç haline geldiğini söyledi. Ülgü, Avrupa coğrafyasında toplamda 5 tane olan Seviye 7 hastaneden bir tanesi olarak tescil edilen Yozgat Şehir Hastanesinde bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Bizim dijital hastaneden kastımız şu. Hem hasta hem de çalışan güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak, hizmet kalitesini artırmak, verimliliği artırmak, hızı artırmak gibi birçok parametreyi üstlere çekmekte bilişim teknolojilerini sistematize organize şekilde bir kalite hedefi doğrultusunda kullanmaktan bahsediyoruz. Yani birçok işi bilgisayarlar arka tarafta çalışanlarımız adına hastalarımız adına otomatik olarak işleyip onlara yardımcı oluyorlar. Dijital hastaneden aslında anladığımızın kabaca bu olduğunu söylemek daha doğru. Yani teknolojiyi biz sağlık hizmeti sunumu sürecinde hem çalışanlarımız hem hastalarımızın, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.



“Çalışanlarda davranış ve kültür değişikliği gerektirir”


Ülgü açıklamalarını şöyle sürdürdü:


“Seviye 7 bu manada en üst seviye bizim ölçeğimizde ve Yozgat Şehir Hastanesi bunu almayı hak etmiş bir hastane. Bu iş aynı zamanda çalışanlarda bir davranış ve kültür değişikliği gerektirir. Çok ta kolay bir şey değil bunun uygulanması bu aynı zamanda bir ekip işidir. Dolayısıyla hastaneye gelirken kapıda bizi karşılayan güvenlik tedbirlerimizi alan arkadaşımızdan başhekimine kadar olmak üzere herkeste bir dizi davranış değişikliği gerektirir. Dolayısıyla herkesin bu sürece bir katkısı ve emeği vardır. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Yola devam edeceğiz. Bu sadece Yozgat Şehir Hastanesiyle sınırlı kalmayacak. Ülkemizdeki hastanelerin en az toplamda yüzde 30’una seviye 6’yı yakalamak gibi bir hedefimiz var. Şu anda 200’lere yaklaştık bu da ülkemiz adına gurur verici bir durum.”



“Türkiye sağlık sisteminde dünyada en iyi ülkelerden birisi”


HIMSS Türkiye Direktörü Dr. İlker Köse ise yaptığı açıklamada, “Türkiye sağlık sisteminde dünyada en iyi ülkelerden bir tanesi. Bunu 2013’te sağlıkta dönüşüm programıyla hayata geçirdi. Nihai hedef hastalarımıza çok güzel bir sağlık hizmeti sunmak. Bunu yaparken bilgiden teknolojiden yararlanmak kaçınılmaz fakat ne kadar kullanıyoruz ve hangi hastanede kullanıyoruz, nerelerde kullanıyoruz sorusunun cevabını bakanlığımız HİMSS EMRAM modeli ile ölçmeye 6 yıl önce başladı ve bu politikayı ülke çapında uyguladığı için de geldiğimiz noktada Amerika’dan sonra en çok seviye 6 hastanesi olan ülke Türkiye’dir. Seviye 6 demek tamamen dijital hastane demek anlamına gelmiyor. Bu çalışmayı en az bir klinikte ve hastanenin en az yarısında uygulayan hastane anlamına geliyor. Bu noktada olanlar açısında biz dünyada ikinciyiz. Seviye 7 hastanesi itibariyle de biri Yozgat Şehir Hastanesi, biri de İzmir Tire Hastanesi olmak üzere Avrupa’da lider durumdayız bu sayının artacağını da ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:16
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