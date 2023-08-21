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Yaşam Yozgat'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Yolcu otobüsü şarampole uçtu
Yaşam

Yozgat'ta feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Yolcu otobüsü şarampole uçtu

Yeniakit Publisher
2023-08-21 01:39:00 - 2023-08-21 02:08:30

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsü şarampole uçtu. Gelen ilk bilgilere göre 11 yolcu yaşamını yitirdi çok sayıda kişi yaralandı.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkarak şarampole düştü. Büyük bir can pazarının yaşandığı kazada otobüs içinde mürettebat dahil 31 kişinin olduğu öğrenildi.

11 kişi öldü, 20 yaralı var

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza yerinde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Maalesef elim bir kazayla karşı karşıyayız. İlk verilen bilgilere göre Sivas'tan İstanbul'a gitmekte olan bir firmaya ait otobüsümüz geldiği ters istikametten yolun karşı şeridine geçerek şarampole yuvarlanmış. Maalesef hayatını kaybeden, yaralanan arkadaşlarımız var. Arkadaşlarımız olayın ilk anından itibaren burada bizimle beraber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, Kaymakamımız tüm birimlerimizle burada. Hayatını kaybeden ve ölen vatandaşlarımızı olay yerinden çıkarmış durumdayız. Yaralılarımızı, Yozgat ve Sorgun'daki hastanelerimize sevk etmiş vaziyetteyiz. Yine dikkatsizlikten kaynaklanan kaza olduğunu düşünüyoruz. Peşi sıra yapılan incelemelerde durum netleşecektir."
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