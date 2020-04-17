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Yozgat’ta bir köyde daha karantina kaldırıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 27 Mart’ta uygulamaya başlanan karantinaya son verildiği bildirildi.

2020-04-17 21:22:51 -
Yozgat’ta bir köyde daha karantina kaldırıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 27 Mart’ta uygulamaya başlanan karantinaya son verildiği bildirildi.


Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 27 Mart’ta karantinaya alınan Çekerek ilçesine bağlı Yukarıkarahacılı köyünde İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yapılan saha çalışması sonucu köy halkında Kovid-19’a bağlı herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.


Açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla bugünden itibaren köyde karantina uygulamasının sonlandırıldığı aktarıldı.

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