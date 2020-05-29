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Aktüel

Yozgat’ta 627 camide cuma namazı kılındı

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi uzun bir sürenin ardından Yozgat’ta da bugün 627 camide cuma namazı kılındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 14:05:46 -
Yozgat’ta 627 camide cuma namazı kılındı

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi uzun bir sürenin ardından Yozgat’ta da bugün 627 camide cuma namazı kılındı.


Cuma namazı öncesi emniyet ekipleri cami önlerinde tedbir aldı. Camiye gelen vatandaşlar ateşleri ölçüldükten sonra namaz kılınacak alanlara alındı. Camilerin avlularında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 1.5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı.


Yozgat Belediyesi cuma namazı için camiye gelen ve seccadesi olmayan vatandaşlarla seccade dağıttı.


Cuma namazı için Çapanoğlu Büyük Camisine gelen Yozgat Valisi Kadir Çakır, Çapanoğlu Büyük Camisi gazetecilere yaptığı açıklamada il genelinde 928 cami bulunduğunu bunlardan 627’sinde sosyal mesafeye uyularak cuma namazı kılındığını söyledi.


Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise belediye olarak cami önlerinde gerekli hijyeni sağladıklarını belirterek, "Seccadesi olmayan vatandaşlarımıza da seccade dağıttık" dedi.

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