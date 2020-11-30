Yozgat'ta 442 projeye TKDK'den 206,5 milyon lira hibe destek sağlandı

YOZGAT (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörlüğü tarafından, kentte kırsal kalkınmaya 206,5 milyon lira hibe destek sağlandı.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'nın kırsal kalkınma hibelerinin 2011 yılından bugüne TKDK İl Koordinatörlüğü tarafından yatırımcılara kullandırıldığı belirtildi.

Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere kırsalda 16 sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 hibe verildiği ifade edilen açıklamada, Yozgat'ın en fazla hibe alan 6. il olduğu aktarıldı.

Kente 2011'den bugüne kadar 442 projeye 206,5 milyon lira hibe sağlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hibenin 163,4 milyon lirası ödendi, 43,1 milyon lirası önümüzdeki dönemde ödenecek. Yozgat genelinde bu hibeler sayesinde 400,8 milyon lira yatırım yapılmıştır. Ayrıca bu yatırımların 5 yıl boyunca sürekli takipleri yapılmaktadır. Yozgat’a 92 süt üretim çiftliği, 42 besi çiftliği, 3 kanatlı et üretim tesisi, bir süt işleme tesisi, 3 süt toplama merkezi, 4 kırmızı et işleme tesisi, 225 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 42 arıcılık projesi, 8 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler projesi, 17 kırsal turizm tesisi, bir su ürünleri üretim tesisi, 2 makine parkı, 2 yenilenebilir enerji tesisi kazandırılmıştır."

Açıklamada, TKDK İl Koordinatörlüğünün 9. çağrı döneminde 182 proje kabulü gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu projelerin 110'unun sonucu belli olmuş ve sözleşmeleri imzalanmaktadır. Diğer projelerin ise incelemeleri hızlı bir şekilde devam etmektedir. Hollanda’da yaşayan yatırımcımızın topraklı maydanoz serası projesi kabul edilmiş ve sözleşmesi Yozgat Valisi Ziya Polat'ın katılımı ile imzalanmıştır. Yatırım tutarı 3 milyon 613 bin lira olan projeye 2 milyon 348 bin lira hibe destek sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.