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Gündem Polis, ormanda bulup ailesine teslim etti: Yaşlı kayıp amca dron ile bulundu
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Polis, ormanda bulup ailesine teslim etti: Yaşlı kayıp amca dron ile bulundu

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Polis, ormanda bulup ailesine teslim etti: Yaşlı kayıp amca dron ile bulundu

İzmir Buca’da kaldığı huzurevinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan F.T. (80), polis ekiplerinin dron destekli aramasıyla aynı gün ormanda bulunup, ailesine teslim edildi.

Buca'da bir huzurevinde kalan F.T., önceki gün, öğlen dışarı çıktı ancak bir daha dönmedi. Bunun üzerine huzurevi yetkilileri, kayıp ihbarında bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri F.T. için arama kurtarma çalışma başlattı.

 

Yapılan araştırmalarda F.T.'nin Buca Şahin Tepesi'ndeki ormanlık alana girdiği tespit edildi. Arazinin sarp ve engebeli yapısı nedeniyle fiziki taramanın güç olması üzerine bölge dron ile kontrol edildi.

 

Çalışmalar sırasında kayıp F.T.'nin aynı gün yeri tespit edilerek sahadaki ekiplere bildirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, saat 18.00'de F.T.'yi bulunduğu yerden tahliye ederek güvenli bir alana getirdi. F.T., sağlık kontrolünün yapılmasının ardından sağ salim ailesine teslim edildi.

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