Yozgat'ta 2 tren çarpıştı! Ekipler seferber oldu
Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yozgat'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treninin çarpışması sonucu olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kaza, saat 16.00 sularında Yerköy ilçesinde meydana geldi.
Kayseri’den gelen yük treni ile Ankara’dan gelen yük treni, Yerköy tren istasyonu ile Karaosmanoğlu tren istasyonu arasında bulunan Karanlıkdere mevkiinde kafa kafaya çarpıştı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada tren içinde sıkışan iki makinist yaralandı.