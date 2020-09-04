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Aktüel Yozgat'ın "bağrıbütün kavunu" coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Aktüel

Yozgat'ın "bağrıbütün kavunu" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 13:22:40 -
Yozgat'ın "bağrıbütün kavunu" coğrafi işaret tescil belgesi aldı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, halk arasında "yer muzu" diye adlandırılan ilçeye özgü "bağrıbütün kavunu"nun coğrafi işaret tescil belgesi aldığını söyledi.

Koçak, AA muhabirine, Aydıncık yöresinde yetişen bağrıbütün kavununun coğrafi işaret alması için 2017 yılında Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortak proje başlattıklarını belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucunda Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bağrıbütün kavununun 25 Ağustos'ta Aydıncık adına tescillenerek belgesinin verildiğini anlatan Koçak, "Bu, ilçemizin tanıtımı açısından çok önemli bir gelişmedir. İlçemizin tarihi ve kültürel birikimine katkı sağlamış olduk. Bu gelişme, özellikle çiftçilerimizin daha fazla ekim yapmasına ve daha fazla gelir etmesine katkı sunacaktır. Bundan sonra daha planlı şekilde pazarlamasını yaparak çiftçilerimize katkı sağlamak amacındayız." dedi.

Koçak, belediyelerin görevinin sadece yol, su, kaldırım yapmak olmadığını vurgulayarak, "Bölgemizin değerlerine de sahip çıkıyoruz. 3-5 yıl öncesine kadar çiftçimiz sadece yiyeceği kadar bağrıbütün ekiyordu. Yaptığımız çalışmalarla ekim alanları her geçen yıl artıyor, daha planlı ekimler yapılıyor. Talepler artıyor ve şu an kilosu 5 liradan satılıyor. Coğrafi işaret belgesi alınması için bize büyük destek veren Bozok Üniversitemiz öğretim üyelerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Çiftçilerden İsmail Ünal ise bağrıbütün kavununun ilçe adına tescillenmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Antalya'nın nasıl muzu varsa, Yozgat'ın da muzu bağrıbütündür. Çiftçilerimiz artık daha fazla üretim yapacaktır. İnşallah devletimiz de yardımcı olur ve bütün dünyaya ihraç ederiz." ifadelerini kullandı.

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