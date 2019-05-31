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Yozgat TOKİ konut kura sonuçları isim listesi

TOKİ son dakika kura sonuçları. TOKİ’nin Yozgat’ta inşa edeceği 708 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura sonucu belirlendi. İşte Yozgat TOKİ konut kura sonuçları isim listesi.

31 Mayıs 2019 Cuma 16:20
Yozgat TOKİ konut kura sonuçları isim listesi

TOKİ son dakika kura sonuçları. TOKİ’nin Yozgat’ta inşa edeceği 708 konutun hak sahipleri gerçekleştirilen kura sonucu belirlendi. İşte Yozgat TOKİ konut kura sonuçları isim listesi.

50 bin TOKİ kura sonuçları için heyecan devam ediyor. Sonuçlar sıklıkla mayıs ve haziran aylarında açıklanacak. Yavaş yavaş sonuçlar açıklanırken Yozgat'ta projeye başvuranlar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. İşte detaylar... TOKİ’nin Yozgat’ta inşaa edeceği 708 konutun  kura sonuçları yapıldı. Başvuru yapan vatandaşlar konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.

TOKİ Yozgat konutları kura sonuçları için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 16:20
  1. Bartın
  2. Batman
  3. Yozgat
  4. Şanlıurfa
  5. Trabzon
  6. Muğla
  7. Manisa
  8. İzmir
  9. Mersin
  10. Isparta
  11. Giresun
  12. Eskişehir
  13. Diyarbakır
  14. Antalya
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