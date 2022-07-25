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Ekonomi Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçları: TOKİ Çandır 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:
Ekonomi

Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçları: TOKİ Çandır 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:

TOKİ Yozgat Çandır kura sonuçları 2+1 8 konut 3+1 6 konut için isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Yozgat Çandır TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Yozgat Çandır kura çekiliş sonuçları isim listesi!

Yeniakit Publisher
2022-07-25 11:20:00 - 2022-07-25 11:21:55
Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçları: TOKİ Çandır 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Çandır 2+1 ve 3+1 6 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.

Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçları isim listesi: 

Hüseyin Fakalı

Kübra Yiğitel

Fatma Turan

Mehmet Köksu

Mustafa Köksu

Ali Fuat Eroğlu

Emine Pir

İkbal Tokgöz

Niyazi Duran

İsmet Çelik

Mustafa Ulucan

Ferdi Koçak

Hacı Osman İlbay

Uğur Kılıç

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