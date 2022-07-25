Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçları: TOKİ Çandır 2+1 3+1 konut çekiliş isim listesi:
TOKİ Yozgat Çandır kura sonuçları 2+1 8 konut 3+1 6 konut için isim listesi hak sahipleri tarafından merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile Yozgat Çandır TOKİ konutları hak sahipleri belirlendi. İşte TOKİ Yozgat Çandır kura çekiliş sonuçları isim listesi!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Çandır 2+1 ve 3+1 6 konutların kurası noter huzurunda çekilen kura neticesinde belli oldu.
Yozgat Çandır TOKİ kura sonuçları isim listesi:
Hüseyin Fakalı
Kübra Yiğitel
Fatma Turan
Mehmet Köksu
Mustafa Köksu
Ali Fuat Eroğlu
Emine Pir
İkbal Tokgöz
Niyazi Duran
İsmet Çelik
Mustafa Ulucan
Ferdi Koçak
Hacı Osman İlbay
Uğur Kılıç