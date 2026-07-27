Mourinho Okan Buruk’u havalara uçurdu! Fenerbahçeliler öfkeli…
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, forvet pozisyonu için Real Madrid'den Gonzalo Garcia'yı gündemine alırken, transferinin önünü Fenerbahçe’deyken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkarak gündemin en üstüne yükselen Real Madrid’in Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun açtığı ortaya çıktı. Fenerbahçeliler Mourinho’ya tepki gösteriyor.
Mauro Icardi ile yollarını ayıran Galatasaray'da Victor Osimhen'in arkasında bekleyecek bir forvet transferi yapılacak. Cimbom, bu doğrultuda son olarak İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Gonzalo Garcia ile ilgilenirken, Real Madrid’in teknik direktörü Jose Mourinho'dan sarı-kırmızılılara iyi haber geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre Mourinho, Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Gonzalo Garcia'nın sarı-kırmızılılara transfer olmasına onay verdi. Portekizli teknik adamın, 22 yaşındaki santrfor oyuncusunun, Türkiye'de gelişebileceğini düşündüğü yönünde yönetime rapor sunduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERİYOR
Jose Mourinho'nun aldığı bu karar, sosyal medyayı adeta karıştırdı. Fenerbahçe taraftarları, X üzerinden dünyaca ünlü teknik adama tepki gösteren paylaşımlar yaptı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Mourinho'nun aldığı kararın yanlış olduğunu savunurken, Gonzalo Garcia'nın Galatasaray'a transferine onay vermemesi yönünde çağrıda bulundular.