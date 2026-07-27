Kürek sörfü kabusa döndü! Antalya açıklarında can pazarı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya Muratpaşa ilçesi açıklarında kürek sörfü yaparken akıntıya kapılan 46 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Antalya açıklarında kürek sörfü yapan 46 kişi, bir süre sonra kontrolü kaybederek denizde sürüklenmeye başladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa açıklarında kürek sörfüyle denize açılan kişilerin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, sürüklenen 46 kişiyi kurtararak güvenli şekilde kıyıya ulaştırdı.