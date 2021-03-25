Mart ayı karla veda etmeye hazırlanıyor. Yurdun büyük bölümü soğuk ve kara teslim oldu. Öyle ki bazı illerde yüz yüze eğitime kar yağışı sebebiyle ara verildi. Yozgat’ta da yoğun kar yağışı gerçekleşti. Peki, bugün Yozgat’ta okul var mı?

Yozgat bugün okul var mı? Yozgat yüz yüze eğitim var mı?

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, tipi ve kar sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.