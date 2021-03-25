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Eğitim Yozgat bugün okul var mı? Yozgat yüz yüze eğitim var mı?
Eğitim

Yozgat bugün okul var mı? Yozgat yüz yüze eğitim var mı?

Türkiye soğut ve kar yağışının etkisi altında. Bazı illerde ise yoğun kar yağışı sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Yozgat'ta okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 09:25:00 -
Yozgat bugün okul var mı? Yozgat yüz yüze eğitim var mı?

Mart ayı karla veda etmeye hazırlanıyor. Yurdun büyük bölümü soğuk ve kara teslim oldu. Öyle ki bazı illerde yüz yüze eğitime kar yağışı sebebiyle ara verildi. Yozgat’ta da yoğun kar yağışı gerçekleşti. Peki, bugün Yozgat’ta okul var mı?

Yozgat bugün okul var mı? Yozgat yüz yüze eğitim var mı?

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, tipi ve kar sebebiyle il genelinde eğitime 25 Mart Perşembe günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da izinli sayılacağı kaydedildi.

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Ortaokul sınavları ne zaman? Ortaokullarda yüz yüze sınavlar ne zaman?

Eğitim

Ortaokul sınavları ne zaman? Ortaokullarda yüz yüze sınavlar ne zaman?

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