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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi personel alıyor
Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alıyor

Yozgat Bozok Üniversite hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, 2020 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-14 14:24:00 -
Yozgat Bozok Üniversitesi personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Başvurular www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

Başvuru Tarihi : 14/02/2022 - 28/02/2022 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar,

Başvuru Yeri : Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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