Yozgat Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Köse kazandı

Yozgat merkezde Belediye Başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Celal Köse kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre Celal Köse 18 bin 730 oy alırken, bağımsız aday Kazım Arslan ise 16 bin 543 oy aldı. MHP adayı Mehmet Erdemir ise 7 bin 118 oyda kaldı.

Kesin olmayan sonuçların ardından AK Parti taraftarları Cumhuriyet Meydanı’nda toplanıp havai fişeklerle Celal Köse’nin başkanlığını kutladı. Köse, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara teşekkür ederek kendisine oy veren vermeyen vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmaksızın herkesin belediye başkanı olacağını söyledi. Köse, 31 Mart seçimlerinin Türkiye’ye ve Yozgat’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Celal Köse kimdir?

Celal Köse, 1972 yılında Yozgat’ta doğdu. İlk, Orta ve Lise tahsilini Yozgat’ta tamamladı.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi anabilim dalı Kamu Yönetimi bölümünden siyasi partiler kanununa göre seçme seçilme esasları, parti içi demokrasi ve liderler sultası başlıklı Yüksek Lisans tezini vererek mezun oldu. İş hayatında inşaat, akaryakıt, gıda ve madencilik gibi çeşitli alanlarda faaliyeti oldu. Celal Köse, siyasi hayatına ilk olarak Refah Partisi Gençlik Kollarında başladı. AK Partinin kuruluşunda kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Şubat 2002’de AK Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Merkez İlçe Teşkilatını kurmak üzere Kurucu Merkez İlçe Başkanı olarak görevlendirildi. 2007 Yılında kendi isteği ile görevinden ayrıldı. 23 Ağustos 2017 tarihinde ise İl Başkanlığı atamasıyla Ak Parti Yozgat İl Başkanlığına atandı. Köse evli ve 2 çocuk babasıdır.

Öte yandan kesin olmayan sonuçlara göre Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ahmet Koçak, Boğazlıyan’da AK Parti adayı Gökhan Çoşar, Çandır’da AK Parti adayı Mustafa Ertan Özgür, Çekerek’te AK Parti adayı Eyyüp Çakır, Kadışehri’nde AK Parti adayı İrfan Akın, Saraykent’te AK Parti Adayı Ahmet Öcal alırken Akdağmadeni’nde belediye başkanlığını MHP adayı Nezih Yalçın, Sarıkaya’da MHP adayı Ömer Açıkel, Şefaatli’de MHP adayı Müjdat Karaca, Sorgun’da MHP adayı Erkut Ekinci kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yozgat’ın Yerköy ilçesinde İYİ Parti adayı Ferhat Yılmaz, Yenifakılı’da İYİ Parti adayı Soner Yalçın ve Çayıralan’da ise CHP adayı Ömer Codar kazandı.