'Yozdil', başörtüsü ve hatmi diline doladı!
"Yozdil" kullanıcı adıyla bilinen "Bidon Kafa" lakaplı Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'nu bahane edip İslam'ın sembolleri olan başörtüsü ile hatimi dalgaya aldı.
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Boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban'ın gizli çekim ile aldığı görüntülerinin Sedat Peker tarafından yayınlamasının ardından AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu başının açık olmasına tepki gösterip iddiaların 'iftira' olduğunu söyledi ve konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı.
'Bidon Kafa'nın İslam düşmanlığı depreşti
İslam düşmanlığı depreşen Yılmaz Özdil, başının açık olması dolayısıyla tepki gösteren Taşkesenlioğlu'nu başörtüsü üzerinden hedef alması manidar karşılandı.
AK Partili vekili 'iftira' dediği ve yargıya taşıdığı mesele üzerinden İslam'ı karalamaya çalışan Yılmaz Özdil, 'hatim'i de diline doladı.