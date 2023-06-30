Youtube'un bilinmeyen o özelliği ortaya çıktı! Herkes şaşkın

Bir yazılım geliştirici, Youtube'un nasıl ücretsiz ve sınırsız bulut depolama alanı olarak kullanılabileceğini keşfetti ve bununla ilgili bir program yazdı. İşte detaylar...

ABD'li yazılım şirketi Google çatısı altında yer alan Youtube, dünyanın en büyük video paylaşım sitesi. Her gün yüz binlerce videonun yüklendiği Youtube aynı zamanda bulut depolama alanı olarak da kullanılabiliyor.

DvorakDwarf takma adlı bir yazılım geliştirici, Google'ın hizmetini tam olarak Yandex.Disk ve Google Drive benzeri bir servise dönüştürdü.

Yazılım geliştirici, Youtube'a yüklemek için ZIP dosyalarını video biçiminde paketleyen ve kullanıcıların platformu ücretsiz depolama alanı olarak kullanmalarına izin veren özel bir program yazdı.

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Donanım Haber'den Uğur Seven'in haberine göre, Youtube'a yüklenen dosyalar istenildiği zaman indirilerek, program sayesinde tekrar video formatından ZIP formatına dönüştürülebiliyor.

YouTube, video yükleme sayısına sınır koymuyor

Bu teknik, YouTube'un yüklenebilecek video sayısına bir sınır koymamasından yararlanıyor. Fakat geliştirici, sitenin kullanım koşullarını ihlal ettikleri için kendilerine karşı harekete geçilebileceğinden, kullanıcıları bu yöntemi kötüye kullanmamaları konusunda uyarıyor.

Youtube'a yüklenen video formatındaki ZIP dosyaları görüntülenmeye çalışıldığında ise karıncalanmış bir video gösteriliyor. Şu anda programı yalnızca Linux'ta çalıştırabileceğinizi unutmayın. Ancak projenin geliştiricisinin ileride Windows desteği de sunması muhtemel.