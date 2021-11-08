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Gündem Youtuberler mide bulandırmaya devam ediyor! Orkun Işıtmak’tan büyük rezillik
Gündem

Youtuberler mide bulandırmaya devam ediyor! Orkun Işıtmak’tan büyük rezillik

Tık uğruna anaokuluna giden Youtuber Orkun Işıtmak, yayınladığı video ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 14:22:00 - 2021-11-08 14:23:15

Gezi kalkışmasına polisleri öldüreceğiz diye tehditler savuran Youtuber Orkun Işıtmak, yeni bir kepazelikle gündemde. Tık uğruna anaakoluna giden Işıtmak, çocukların akılalmaz videolarını yayınladı.

Çocukları sinirlendirip, birbirine saldırtan Işıkmak’ın videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Işıtmak skandal videoda “ilk kez 3 yaşında çıldıran çocuk görüyorum. 13 sıpa ile 1 gün geçireceğim. İnşallah ısırılmam tetanozumu yaptırdım ama” gibi ifadeler kullanıyor.

Kullanıcılar Twitterde açılan #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi ile tepkilerini dile getirdi.

Işıtmak daha önce de Gezi kalkışmasında polislere ettiği hakaretler ve “Polisleri öldürün” dediği skandal video ile gündeme gelmişti.

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