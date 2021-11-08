Youtuberler mide bulandırmaya devam ediyor! Orkun Işıtmak’tan büyük rezillik
Tık uğruna anaokuluna giden Youtuber Orkun Işıtmak, yayınladığı video ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Gezi kalkışmasına polisleri öldüreceğiz diye tehditler savuran Youtuber Orkun Işıtmak, yeni bir kepazelikle gündemde. Tık uğruna anaakoluna giden Işıtmak, çocukların akılalmaz videolarını yayınladı.
Çocukları sinirlendirip, birbirine saldırtan Işıkmak’ın videosuna sosyal medyada tepki yağdı. Işıtmak skandal videoda “ilk kez 3 yaşında çıldıran çocuk görüyorum. 13 sıpa ile 1 gün geçireceğim. İnşallah ısırılmam tetanozumu yaptırdım ama” gibi ifadeler kullanıyor.
Kullanıcılar Twitterde açılan #OrkunIşıtmakHaddiniBil etiketi ile tepkilerini dile getirdi.
Işıtmak daha önce de Gezi kalkışmasında polislere ettiği hakaretler ve “Polisleri öldürün” dediği skandal video ile gündeme gelmişti.