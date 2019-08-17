"Youtuberlar aile kavramına zarar veriyor"

Oğuzhan Gültekin Ankara

Aile kavramı başta olmak üzere toplumun değerlerini ayaklar altına alan sosyal medya fenomenlerine tepki yağıyor.

Teşviki artırır

Sosyal medyada ünlü olmak, cebini para doldurmak isteyenlerin fenomen değil, art niyetli olduklarını ifade eden Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Bu kişilerin yaptıkları hareketler hem dinimize, hem aile kavramına, hem de devletimize büyük zararlar veriyor. Bu yeryüzünde yaşamamızın tek amacı dinimizi, vatanımızı temsil etmektir. Bu yapılanlar yurtdışı organizeli işlerdir. Bizim kültürümüzü, örf-adetlerimizi, benliğimizi yok etmek adına yapılmış operasyonlardır. Dış dünya bunları fenomen olarak adlandırmıyor. Türk milleti barbar, cahil gözüyle bakıyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Devletimizin bu kendini bilmezlere ağır cezalar vermesi gerekiyor” diyen Çopursuz, “Şu anda verilen cezaların birçoğu caydırıcı özellikler taşımıyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, olayın kahramanı şartlı tahliye edildi. Bence bu kişinin tahliye edilmemesi gerekiyordu. Milli bir sporcu olarak gururla bayrağımızı taşıması gerekirken, ‘heyecanlandım kendimi sahaya attım’ diye kendini savunup ülkemizin onurunu, prestijini yerle bir etti. Verilecek olan cezalar caydırıcı olmalı. Uygulamaya konulduğu zaman bir daha böyle bir olay gündeme gelmez. Verilecek olan cezalar diğerlerine ibret olmalıdır. Ama şimdi verilen af başkalarını teşvik edecektir” şeklinde konuştu.

“Aile terbiyesi ve eğitim önemli”

Aile terbiyesi ve eğitimin de en önemli bir faktör olduğunu vurgulayan Çopursuz, “Şu anda aileler çocukları için hangi okula, hangi bölüme giderse daha zengin olur diye düşünüyorlar. Bu düşüncelerden ziyade çocuklara nasıl aile terbiyesi verebilirim? Nasıl ahlaklı, vatanına, milletine, devletine hayırlı bir evlat yetiştirebilirim? diye düşünmeleri gerekiyor. Çocuklarımız haramı, helali bilmiyor. Devletimiz de eğitimi ahlak sistemi üzerine kurmalı. Eğer o genç dimağlar ahlak kavramının ne olduğunu bilmezlerse sokakta para karşılığında birbirlerini istismar eder, en temel kavramlarımızı kendilerine alay konusu eder, vatanını, milletini tüm dünyaya rezil eder. Bir çocuğa ahlakı öğretmezsek geri kalan ilimleri, bilimleri öğretsek de boş. Bu yüzyılda bütün çocuklar bilgisayarı, telefonu çok iyi kullanıyor. İnternet gibi teknoloji doğru kullanılmazsa temelimiz sarsılır. Aileler bunun önüne geçmeli. Bilinçlendirilmeli” ifadelerini kullandı.