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Gündem Palantir'in kurucusu Siyonist Karp teyit etti ABD büyük ortak
Gündem

Palantir'in kurucusu Siyonist Karp teyit etti ABD büyük ortak

Yeniakit Publisher
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Palantir'in kurucusu Siyonist Karp teyit etti ABD büyük ortak

“İsrail'e en açık şekilde destek veren CEO benim” açıklamalarında bulunan ABD merkezli veri analizi ve yazılım şirketi Palantir'in kurucu ortaklarından Alex Karp, "ABD ile İsrail arasında her zaman bir uyuşmazlık olacak, tam bir uyum asla sağlanmayacak ve bunda hiçbir sorun yok. Benim görüşüm, onların çok önemli bir ortak olduğu ve onları desteklemekten gurur duyduğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Palantir'in kurucu ortaklarından Alex Karp, CNBC kanalında yayımlanan Squawk Box programında, İsrail yanlısı açıklamalarını yineledi.

Programda, yeni yapay zeka modellerini de ele alan Karp, "İsrail'e en açık şekilde destek veren CEO benim. Bence İsrail iyiliğin tarafında." ifadelerini kullandı.

Karp, İsrail'e ve diğer tüm ülkelere yönelik pek çok "haklı eleştirilerin" olduğunu belirterek "ABD ile İsrail arasında her zaman bir uyuşmazlık olacak, tam bir uyum asla sağlanmayacak ve bunda hiçbir sorun yok. Benim görüşüm, onların çok önemli bir ortak olduğu ve onları desteklemekten gurur duyduğumuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kamuoyu önünde İsrail'e ilişkin konuların ele alınmasının "kolay olmadığını" savunan Karp, "İsrail’e yönelik meşru eleştiriler var. İsrail’i eleştirenlerin yarısı, İsrail’in var olması gerektiğine inanmıyor bile ve bu bir gerçek. Bu yüzden, özelde söylediğim şeyleri burada dile getirerek onların ekmeğine yağ sürmek istemiyorum." diye konuştu.

HER ZAMAN DESTEK VERDİ

Karp, 2024'te New York Times gazetesine verdiği röportajda, ABD hükümeti ile Ukrayna ve İsrail dahil çeşitli ülkelere sağlanan destekler konusunda geri adım atmayacaklarını söylemişti.

Mart 2024'te CNBC'ye verdiği röportajda da Karp, şirketin İsrail'deki faaliyetlerine değinerek, 7 Ekim 2023'ün ardından kısa süre içinde sahada yer aldıklarını ve operasyonel açıdan kritik görevlerde rol üstlendiklerini savunmuştu.

Nisan 2025'te "Hill and Valley Forum" etkinliğinde bir protestocunun, Palantir'in yapay zeka teknolojilerinin Gazze'de Filistinlileri öldürmekte kullanıldığı yönündeki eleştirisine Karp, "Evet bu doğru, çoğunlukla teröristleri." yanıtını vermişti.

Karp, All-in-Summit 2025'teki konuşmasında İsrail'in Gazze'deki "terörist-sivil öldürme oranının" kendi yazılımlarını kullanmaları sayesinde "insanlık tarihindeki en iyi oran" olduğunu iddia etmişti.

 

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Yorumlar

Mehmet

Alex Karp'ın açıklamaları beni hiç şaşırtmadı. Bir Müslüman olarak Filistinlilere yapılan zulmü görmezden gelmek mümkün değildir, İsrail'in Gazze'deki acımasızlığı herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Bu adam "terörist" diye isimlendirdikleri insanların aslında sadece kendi toprakları için mücadele eden insanlar olduğunu göz ardı ediyor. ABD ile İsrail arasındaki bu yakın ilişki ve onların bize sattıkları silahların Filistinlilere nasıl acı çektiği, vicdanımızı sızlatıyor. Bu açıkça emperyalizm ve İslam'a karşı bir saldırıdır. Karp gibi siyonistlerin sözleri sadece biz Türkler için değil tüm Müslümanlar için de endişe verici.
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