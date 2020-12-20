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Aktüel YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Sıcak gelişme
Aktüel

YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Sıcak gelişme

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracı ile İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yayınlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili bir polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 00:43:00 -
YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Sıcak gelişme

İranlı YouTuber Milad Hatemi, bir polis aracıyla İstanbul'da yaptığı turun videosunu paylaşmıştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından açıklama yayınlayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin bir polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Daha önce de İstanbul Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satarak gündeme gelen İranlı YouTuber, polis aracıyla İstanbul'da tur attı, videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

Tepki çeken olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiğini ve polis aracının Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait olduğunu belirterek ilgili polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "M.H.F. isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken M.H.F. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır.'' denildi.

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