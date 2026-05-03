İspanya Başbakanı havada dehşeti yaşadı! Arıza yapan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gerçekleştirdiği uçuş sırasında uçağında teknik bir arıza meydana geldiği ve Ankara'ya acil iniş yaptığı bildirildi. İspanya medyasında yer alan haberlere göre, Başbakan Sanchez geceyi Türkiye'de geçirecek.

UÇAKTA TEKNİK ARIZA MEYDANA GELDİ

Ermenistan'a gitmek üzere yola çıkan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in seyahati, havada yaşanan beklenmedik bir gelişme üzerine kesintiye uğradı.

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre, Sanchez'i taşıyan uçakta henüz detayları açıklanmayan teknik bir arıza tespit edildi. Uçuş güvenliği gereği alınan karar doğrultusunda uçağın seyrinde zorunlu bir değişiklik yapıldığı ve Ankara'ya acil iniş yaptığı kaydedildi.

SANCHEZ GECEYİ TÜRKİYE'DE GEÇİRECEK

İspanya medyası, yaşanan teknik aksaklığın ardından Başbakan Sanchez'in seyahatine planlandığı gibi devam edemediğini ve geceyi Türkiye'de geçireceğini aktardı. Konuya ilişkin İspanyol basınında yer alan haberlerde, uçağın arızalanması sebebiyle rotanın mecburi olarak değiştirildiği ifade edildi.

Sanchez ve beraberindeki heyet, geceyi Ankara’da geçirdikten sonra Erivan’a hareket edecek.

Sanchez'in Türkiye'deki konaklamasının ardından Erivan programına ne zaman ve nasıl devam edeceğine ilişkin resmi makamlardan henüz detaylı bir açıklama yapılmadı. Sürece dair gelişmelerin İspanyol ve uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edildiği belirtildi.