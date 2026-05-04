İyi Partili Ayyüce Türkeş, Türkçülük Gününü çakarlı konvoyuyla gittiği kokoreççide kutladı! Çek bir kokoreç: Bol çakarlı olsun!
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Ayyüce Türkeş’in 3 Mayıs Türkçülük Gününü çakarlı araç konvoyu ile kokoreç yiyerek kutladığı görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti.
MHP’nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, 3 Mayıs Türkçülük Gününü Denizli'deki Suat Usta'nın Yeri adlı kokoreççide kutladı. Türkeş’e İYİ Parti Denizli 27.28. dönem milletvekili Yasin Öztürk ile Denizli İyi Parti il Başkanı Süleyman Semerci de eşlik ederken mekanın sahibi de misafirlerini ağırladığı görüntüleri sosyal medyada paylaşarak reklam yaptı.
Ancak çakarlı araç konvoyu ile kokoreç yemeye gidildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Paylaşılan videonun altına binlerce tepki yorumu yağdı.