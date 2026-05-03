Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!

ABD ve İsrail'in kanlı ittifakının İran'a karşı başlattıkları saldırı sürmeye devam ederken müzakere ve barış için gözler yeniden Orta Doğu'ya çevrildi. Donald Trump için “imkansız operasyon” ya da “kötü anlaşma” seçeneklerini gündeme getiren İran Devrim Muhafızları, sahada da dikkat çeken bir hamle yaptı. İran Ulusal Tanker Şirketi'ne ait “HUGE” isimli dev petrol tankeri, ABD ablukasını aşarak Uzak Doğu sularına ulaştı.

ABD-İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar hız kesmeden devam ederken. ABD Başkanı Donald Trump'a 2 seçenek sundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "imkansız bir operasyon" ile "kötü bir anlaşma" arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti.

İŞTE ABD/İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

18:36 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugün itibarıyla toplam 49 geminin farklı rotalara yönlendirildiğini duyurdu.

16:30 İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait "HUGE" adlı çok büyük ham petrol tankerinin (VLCC), ABD'nin abluka engelini aşarak Uzak Doğu sularına ulaştığı belirtildi.