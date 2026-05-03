Siyonistlerin ve ABD'nin kanlı ittifakına İran'dan tokat gibi hamle! Dev petrol tankeri abluka zincirlerini paramparça ederek hedefine ulaştı!
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik alçak saldırıları devam ederken, Tahran yönetimi Donald Trump'ın önüne "imkansız operasyon" ya da "kötü anlaşma" seçeneklerini koyarak resti çekti. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), deniz ablukasıyla onlarca geminin yolunu kestiğini iddia etse de İran'ın "HUGE" isimli dev petrol tankeri, emperyalist kuşatmayı yararak Uzak Doğu sularına ulaşmayı başardı. Sahadaki bu kritik hamleyle ABD ablukasının kağıttan bir kaplan olduğu bir kez daha kanıtlanırken, bölgede barış için gözler yeniden işgalci ittifakın alacağı yenilgiye çevrildi.
İŞTE ABD/İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
18:36 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında bugün itibarıyla toplam 49 geminin farklı rotalara yönlendirildiğini duyurdu.
16:30 İran Ulusal Tanker Şirketi'ne (NITC) ait "HUGE" adlı çok büyük ham petrol tankerinin (VLCC), ABD'nin abluka engelini aşarak Uzak Doğu sularına ulaştığı belirtildi.