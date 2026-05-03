Gündem
Trump'ın sinsi planı deşifre oldu! Müslüman kanı dökmeye doymayan ABD ve İsrail ittifakı İran'ın barış elini bir kez daha itti!

Trump'ın sinsi planı deşifre oldu! Müslüman kanı dökmeye doymayan ABD ve İsrail ittifakı İran'ın barış elini bir kez daha itti!

İşgalci İsrail'in en büyük hamisi Donald Trump, bölgedeki kanlı tezgahını sürdürmek için İran’ın sunduğu 14 maddelik barış teklifini reddettiğini küstahça ilan etti. Mazlumların ahıyla kurdukları düzenin bozulmasından korkan Trump, Pakistan aracılığıyla iletilen teklifi incelediğini ancak memnun olmadığını belirterek İslam coğrafyasına karşı savaş tamtamları çalmaya devam etti. İran Dışişleri Bakanlığı ise teklifin sadece savaşı bitirmeye odaklı olduğunu vurgularken, Batı'nın "nükleer" bahanesinin arkasına saklanan kanlı niyetlerini bir kez daha dünya kamuoyuna gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ABD’ye sunduğu 14 maddelik barış teklifine ilişkin, "İran’ın son teklifi benim için kabul edilebilir değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına telefon üzerinden verdiği kısa röportajda İran’ın ABD’ye Pakistan ara buluculuğunda sunduğu 14 maddelik son barış teklifini değerlendirdi. Trump, "İran’ın son teklifi benim için kabul edilebilir değil. İnceledim, her şeyi inceledim. Kabul edilebilir değil. İranlılar anlaşma yapmak istiyor ancak sundukları tekliften memnun değilim. Kabul edemeyeceğim şeyler var" dedi.

Trump ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun affına ilişkin talebini yineledi. Yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan İsrailli liderin "savaş yerine saçmalıklara odaklanmak zorunda kalmaması" gerektiğini savunan Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a baskı oluşturulması gerektiğini savunarak, "Cumhurbaşkanınıza söyleyin Bibi’yi (Netanyahu) affetsin. O bir savaş dönemi başbakanı. Ben ve Bibi olmasaydık İsrail olmazdı" ifadelerini kullandı.

 

İran’ın "yeterince bedel ödemediğini" söylemişti

Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’ın kendilerine gönderdiği yeni planı inceleyeceğini duyurmuştu. ABD Başkanı, planın kabul edilebilir olacağını düşünmediğini söyleyerek, "Planı inceleyeceğim ancak son 47 yılda insanlığa ve dünyaya yaptıkları göz önüne alındığında, henüz yeterince büyük bir bedel ödemediklerini düşünüyorum" demişti.

 

İran: "Teklif yalnızca savaşı sona erdirmeye odaklanıyor"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’ın söz konusu 14 maddelik teklifinin yalnızca savaşı sona erdirmeye odaklandığını ve nükleer konulara ilişkin herhangi bir madde içermediğini açıklamıştı. Bekayi ayrıca, İran’ın şu anda nükleer alanda herhangi bir müzakere yürütmediğini kaydetmişti.

ata

normal şartlarda mütekabiliyet esasına göre trump ve ailesi yokedilmeden savaş bitmez de... acemde bu işler kimbilir nasıl.....
