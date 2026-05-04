A Milli Takım'ın Dünya Kupası hazırlık maçları belli oldu!

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
A Milli Takım'ın Dünya Kupası hazırlık maçları belli oldu!

A Milli Takımımız’ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının yerleri ve saatleri belli oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde A Milli Futbol Takımı’nın oynayacağı özel maçların stat ve saat bilgileri açıklandı.

KUZEY MAKEDONYA MAÇI 1 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, 1 Haziran Pazartesi günü Kuzey Makedonya ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Mücadele, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.30’da başlayacak.

VENEZUELA MAÇI INTER MIAMI STADI'NDA

Milliler, ikinci hazırlık maçında ise Venezuela ile karşılaşacak. 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak mücadele, ABD’nin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami Stadyumu’nda yerel saatle 18.00’de başlayacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 7 Haziran Pazar günü 01.00’de oynanacak.

Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası öncesi bu iki test maçıyla son hazırlıklarını tamamlayacak.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.

Milliler ilk maçını Avustralya'yla, ikinci maçını Paraguay'la ve grup aşamasındaki son maçını ise ev sahibi ABD ile yapacak.

