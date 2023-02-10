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Gündem Oğuzhan'dan son PINC'lik! Deprem bölgesindeki ismi tehdit etti
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Oğuzhan'dan son PINC'lik! Deprem bölgesindeki ismi tehdit etti

Türkiye depremin acısını yaşarken provokatörler sosyal medyada cirit atıyor. 85 milyon vatandaşıyla el ele verip tüm imkanlarını seferber eden devleti hedef alan provokatörlere yalan ve iftiralarla adeta zehir saçıyor. Son olarak MÜSİAD tarafından bölgeye gönderilen iş makinelerini; utanmadan ekibinin getirdiği yalanını söyleyen Youtuber parçası Oğuzhan Uğur’un yüzsüzlüğü sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı. Rezilliklerine devam eden Uğur, bir gazeteciyi tehdit etme alçaklığında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 09:13:00 - 2023-02-10 09:35:10
Oğuzhan'dan son PINC'lik! Deprem bölgesindeki ismi tehdit etti

 YENİAKİT 

Türkiye tarihinin en ağır deprem felaketlerinden biri olan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından sosyal medyada başlayan etkileşim alma yarışına dahil olan ve skandal paylaşımlarıyla her kesimden insanın tepkisini çeken sosyal medya şebeği Oğuzhan Uğur, yeni bir skandala imza attı.

Utanmadan yardımları çaldı!

MÜSİAD tarafından bölgeye gönderilen iş makinelerini; utanmadan ekibinin getirdiği yalanını söyleyen Youtuber parçası Oğuzhan Uğur’un yüzsüzlüğü sosyal medyada tepkiyle karşılanmıştı.

Bu da yetmedi! PİNÇ Oğuzhan, Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından bulunan ve annesine teslim edilen Süleyman Alpaslan bebeği kendi ekininin bulduğunu yalanını söyledi.

Hayırdır! Bu özgüven nereden geliyor

Rezilliklerine devam eden Uğur, Gündeme Dair Her Şey'in Genel Yayın Yönetmeni Cüneyt Polat'ı tehdit etti.

Rezil paylaşımda Oğuzhan Uğur, "Sen aşağılık bir yalakasın ve ben seni bu millete unutturmayacağım!" dedi.

Sosyal medyada PINC programını sunan Oğuzhan Uğur'a "Hayırdır! Bu özgüven nereden geliyor" şeklinde tepkiler gösterildi.

Uğur'un son PINÇ'liğine Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik de "Nasıl unutturmayacaksın Oğuzhan Uğur, hayırdır gazeteci mi kaldıracaksın? Cüneyt'in kılına zarar gelirse, biri ona bir şey yaparsa oturur çok güzel hesaplaşırız seninle. Bunu da not al, unutma!" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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