Multidisipliner bir değerlendirme: Kanser tedavisinde yeni adım...

Radyoterapi uygulamalarının; radyasyon onkolojisi uzmanı, medikal fizik uzmanı ve radyoterapi teknikerlerinden oluşan uzman bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirten Uzm. Dr. Atınç Aksu, tedavi kararının her hasta için ayrı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Aksu, "Kanser tedavisi çoğu zaman cerrahi, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve ilgili diğer branşların birlikte değerlendirme yaptığı multidisipliner bir süreçtir. Radyoterapi kararı; hastanın klinik durumu, hastalığın özellikleri ve tedavi planı doğrultusunda uzman hekimler tarafından belirlenir" ifadelerini kullandı.