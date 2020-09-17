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Gündem YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!
Gündem

YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!

Sosyal medyada türlü saçmalıkla gençlere kötü örnek olmasıyla bilinen ve koronavirüse yakalandığı belirtilen Enes Batur'un evinde izole olmadığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 23:08:00 - 2020-09-17 23:09:15
YouTuber Enes Batur'dan bir skandal daha!

Youtube üzerinden paylaştığı videolar ile gencecik dimağları zehirleyen ve bu nedenle büyük tepki çeken Youtuber Enes Batur Sungurtekin'in bir skandalı daha ortaya çıktı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirilen Batur'un evinde izole olmadığı ortaya çıktı.

CNN Türk'ün haberine göre; filyasyon ekipleri tarafından Beykoz'daki villasında yapılan denetlemede Enes Batur, evinde bulunamadı.

Enes Batur’un evinde olmadığı tespit edilmesinin ardından ise Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Karantina kurallarını ihlal eden Batur ve arkadaşı Ece Naz Üçer öğrenci yurduna yerleştirildi. İki ismin yerleştirildiği İyi Maya Öğrenci Yurdu'nun Sancaktepe'de bulunduğu belirtildi.

Enes Batur ise sosyal paylaşım sitesi Instragram'daki hesabından bir paylaşım yaparak, 'üzerine alçakça, kalleşçe büyük bir oyun oynandığını' iddia etti.

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