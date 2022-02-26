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Teknoloji YouTube'dan Rusya'ya darbe
Teknoloji

YouTube'dan Rusya'ya darbe

Meta'nın ardından YouTube da devlet destekli medya kuruluşu RT de dahil olmak üzere birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini askıya aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 22:56:00 -
YouTube'dan Rusya'ya darbe

YouTube'un çatı şirketi Alphabet, Rusya medyasının platform aracılığıyla gelir elde etmesini askıya aldı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki olağanüstü koşullar ışığında... son yaptırımlarla bağlantılı birkaç Rus kanalı da dahil olmak üzere bir dizi kanalın YouTube'da para kazanma özelliğini duraklatıyoruz" denildi.

Dün Twitter da Ukrayna ve Rusya'da hızlı bilgi akışının sağlanması için reklam özelliğini devre dışı bıraktıklarını duyurmuştu.

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