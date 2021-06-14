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Teknoloji

Youtube'dan flaş karar! Yasaklandı

ABD merkezli video paylaşım platformu Youtube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 23:42:00 -
Youtube'dan flaş karar! Yasaklandı

ABD merkezli video paylaşım platformu Youtube, başlık sayfasının üstünde siyasi içerikli reklam yayınlamama kararı aldığını bildirdi.

Şirket sözcülüğünden Axios’a yapılan yazılı açıklamada, Youtube’un reklamcılık politikasında güncelleme yapıldığı, ana sayfa başında seçim ve siyasi içerikli reklamların yanı sıra kumar, alkol ve reçeteli ilaçlarla ilgili reklamların da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hem reklam verenlerin hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını dengelemelerini sağlamak için reklamcılık gereksinimlerimizi düzenli olarak gözden geçiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Reklam politikalarındaki güncellemelerin, özellikle hassas olaylarla ilgili karışıklıkları, yanlış bilgileri ve manipülasyonları en aza indirilme amacıyla yapıldığı kaydedildi.

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