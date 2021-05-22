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Teknoloji YouTube'da reklamsız video dönemi sona eriyor
Teknoloji

YouTube'da reklamsız video dönemi sona eriyor

Dünya genelinde 2. 3 milyar abone sayısına ulaşan video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-22 15:36:00 - 2021-05-22 15:47:25
YouTube'da reklamsız video dönemi sona eriyor

Dünyada en çok ziyaret edilen ve 2,3 milyar kullanıcıya sahip video paylaşım sitesi YouTube, tüm videolara reklam koyma kararı aldığını açıkladı. Yayınlanan yeni hizmet şartları kapsamında videolara koyulan reklamlardan elde edilen gelirin, küçük içerik üreticileriyle paylaşılmayacağı belirtildi.

YouTube'dan yapılan açıklamada, "YouTube, platformdaki tüm içerikten para kazanma hakkına sahiptir ve reklamlar, YouTube İş Ortağı Programı'nın parçası olmayan kanalların videolarında gösterilebilir" ifadeleri kullanıldı.

Ne zaman yürürlüğe girecek

Sosyal medya içerik üreticileri, bu kararın abone kazanmaya çalışan içerik üreticilerinin büyümesini limitleyeceği konusunda endişe duyduklarını belirtti. YouTube'un söz konusu yeni hizmet kararının 1 Haziran 2021'de yürürlüğe gireceği açıklandı.

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